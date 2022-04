J'aime bien FF VIII. Ce n'est cependant pas mon préféré, et il est tellement particulier que comme le montrent les avis précédents, il a divisé les joueurs. Et pourtant, je me pose la question : ses particularités ne font-elles pas sa (G)-Force ?

J'ai bien aimé le caractère taciturne de Squall, qui, au contact des autres, s'ouvrira petit à petit. Le couple Squall / Linoa a fait l'objet d'un travail plus poussé que le reste du casting, qui pourtant ne démérite pas. Mais on aurait tort de résumer cette aventure à une simple amourette adolescente.

J'ai apprécié le fait que les invocations, appelées ici G-Forces, prennent dans ce jeu un rôle central, à la fois dans l'histoire mais aussi dans le système. Le jeu est bien réalisé, mais abandonne totalement l'aspect médiéval pour une ambiance plus contemporaine voire futuriste.

Le titre surprend, c'est un fait. Plus réaliste dans ses proportions, mieux réalisé que l'épisode précédent, plus sérieux jusque dans ses menus de jeu dans lesquels vous allez y passer du temps, FF VIII dispose d'un système de combat solide. Le tout pour une aventure qui tient désormais sur 4 CD de jeu. Un jeu particulier, mais que j'ai trouvé plaisant.