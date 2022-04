BonjourLego Star Wars est sorti officiellement hier sur quasi toutes les plateformes.Certains rencontrent des bugs et mais aussi certaines plateformes souffrent plus que d'autre, le cas de la Switch (mais au vu des composants de celle ci, pas étonnant) mais aussi de la Ps5 dont les performances n'en sont pas digne.A la vue des performances sur la vidéo ci-dessous, on peut légitimement penser que la Ps5 n'est pas optimisé et qu'elle n'est qu'une version Ps4 Pro rétro (avec 2 mode, frame rate unlock ou non.)Entre ses temps de chargements plus long des new gen, du tearing (mais est ce la seul à en avoir ?) et sa résolution plus proche de la Serie S (surtout en mode 60fps, et qui rame dans certains cas), on peut surement établir qu'il n'y a eu aucun effort de la part de TT Games.En espérant qu'ils se penchent dessus pour régler ça (mais honnêtement, je n'y crois pas trop).