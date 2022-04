Le 1er Avril est une date particulière. Un fan de la licence Metal Gear avait décidé de créer un faux site Konami " metalgear35th.com "dédié au 35e anniversaire de la série en se basant ce qui avait été fait par l'éditeur pour Castlevania mais ici avec de faux NFT (il n'y avait pas d'enchère).Sauf que cela est parvenu jusqu'à Konami qui a dû officiellement déclarer qu'ils n'avaient rien à avoir avec ce site :On ne sait pas encore ce que Konami entend par "traiter", s'ils veulent récupérer l'adresse du site en marge d'une vrai opération anniversaire... Ou si l'éditeur va poursuivre en justice la personne derrière cette blague

Like

Who likes this ?

posted the 04/04/2022 at 01:38 PM by masharu