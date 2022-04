Qui l'aurait cru ? Alors qu'on pensait que la fin de l'anime aurais une adaptation au cinéma, la 3eme et dernière partie sera diffusée l'année prochaine en 2023. L'épisode 87 clôt la 2eme partie qui est sortit hier. Affiche et info ici :

Who likes this ?

posted the 04/04/2022 at 09:04 AM by yanissou