L'Otaku et sa Mère

On est de retour avec Moumoune et pour notre retour, je lui fait découvrir la série et le Film Fate Stay Night Unlimited Blade Works au travers différents éléments afin de voir ce qui l'attirerait le plus entre les 2 et lequel des 2 format est le plus attirant au premier abord entre les 2 versions pour un neophyte.Tout en pointant du doigt certaines différences d'adaptation.On commence avec Unlimited Blade Works, mais il y a pas mal de séries du genre que j'aimerait lui montrer (et eventuellement si ça vous tente, je pourrait faire une video seul où je parlerait davantage d'une des adaptations).Cette video est aussi l'occasion de mettre un peu les choses au clair à propos de la chaine en début de video.