Bonsoir ami de gamekyo! Article rapide autour d'Horizon 2 sur Playstation 5 (je ferais prochainement un article sur mes impressions autour de Légendes Pokémon Arceus (dont j'ai fini le "living shiny dex" ce matin en obtenant mon dernier Pokémon shiny manquant), Elden Ring (que j'ai adoré mais un peu trop facile) et enfin un avis vraiment complet sur Horizon 2.Horizon 2 est mon premier jeu qui bénéficie de mon nouveau matos' multimédia ! Ayant installé un système d'éclairage Phillips HUE autour de ma QLED et ayant reçu ma barre de son Samsung (avec enceinte arrière), autant dire que l’immersion est juste incroyable, rajouté à ça la petite claque graphique du titre c'est juste divin question plaisir.Le jeu (comme le premier) j'avais du mal à rentrer dedans (au point ou j'ai fais Elden Ring avant lui) je l'ai enfin pris concrètement en main et maintenant je ne le lâche plus! Je prend vraiment du plaisir autour du jeu, c'est beau, vivant, la MAP est très bien fournie (un peu trop d'ailleurs à certains endroits) l'intrigue me plait beaucoup.J'en suis a 40% du jeu avec pas mal d'heures de jeu donc très content si il me reste beaucoup de chemin pour le finir à 100%, rien de révolutionnaire par rapport à l'opus numéro UNO mais dans la continuité d'une belle qualité pour cette licence assez fraiche donc voilà, très content du jeu! Je ferais un classement de mes titres PS5 (avant l'arrivée de mes autres achats prévu pour 2022), certainement que celui-ci sera dans le top ! (mais il y a de la concurrence)PS: Je me suis refait l'avant dernier épisode la saison 2 de Demon Slayer avec la barre de son à fond et les LED HUE, c'est encore plus une dinguerie!