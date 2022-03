AMD vient d'annoncer que le FSR 2.0 va etre entièrement pris en charge sur Xbox et sera disponible dans le Xbox GDK pour les développeurs afin de pouvoir l'utiliser dans leurs prochains jeux.https://www.theverge.com/2022/3/23/22993152/amd-fsr-2-0-xbox-nvidia-gpusPar contre aucune mention de la PS5, soit c'est pas prévu dessus, soit c'est pas encore compatible et il va falloir être patient (ou alors c'est le retour de la légende qui veux que la ps5 n'ai pas le RDNA 2 mais le RDNA 1.5 et du coup c'est impossible sur la console de Sony