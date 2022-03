Après nous avoir raconté (entre autre) les lancement des PS1, 2 et 3, Conkerax va nous raconter celui de la PS4.Et vous vous l'avez vécu comment ? J'avoue que moi j'en avait rien à cirer. ...... Je devrais peut être demander l'asile politique chez les Pro N.

Who likes this ?

posted the 03/17/2022 at 06:17 PM by darkxehanort94