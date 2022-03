Bonsoir bonsoir,



Je vais parler de la Switch mais pas des jeux.



J'ai pris une micro SD (128go), non pas que j'en ai totalement l'utilité mais je me dis comme cela je n'ai pas à y penser.



J'installe la Micro SD, pas de soucis, je transfert ce qu'il y a de la console sur la Micro SD.



Et là, je me dis, c'est bon je re-télécharge tous les petits jeux etc que j'avais directement sur la Micro SD...



Mais non, on ne peut pas (ou je n'ai pas trouvé), on ne peut pas télécharger un jeu directement sur la Micro SD, on est obligé de télécharger sur la console pour après transférer sur la Micro SD...



EDIT : Bon à priori, depuis que j'ai mis la Micro SD, ça télécharge maintenant uniquement sur la SD, mais je trouve cela aberrant de n'avoir aucun choix, ah et en passant depuis que ça télécharge sur la Micro SD, le téléchargement en veille ne se fait plus, bug ou non, enfin bref...



Sérieusement, c'est quoi ce bordel, Nintendo sont catastrophique quand même, ça aurait du y être depuis longtemps.



Bref, petit coup de gueule du soir ^^