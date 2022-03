Alors nous avons là un potentiel article à 100 com, mais je préfère désamorcer le bordel en vous faisant savoir que vous avez déjà sorti tous vos commentaires et arguments de Pro Machin, car c’est un exercice récurrent sur GameKyo dans une fréquence moyenne d’au moins 2 clash par semaine, donc ça serait bien pour une foi de faire beaucoup moins de comm et de laisser la place aux comm pertinent.Si vous avez envie de dire de la merde sur Sony ou MS passez votre chemin.Je ne dirais pas que c’est une info majeure, mais ça permet quand même de mieux analyser l’évolution de ce média. Puis il semble que Métacritic est une référence pour bon nombre de membres du site lorsqu’ils s’agit de prouver la valeur d’un jeu, donc je suppose que cette info aura de la valeur pour ceux la.Sinon:Metacritic a publié un premier aperçu de son classement annuel des éditeurs de jeux, où le site juge les éditeurs en fonction des scores des jeux. Il s'avère que Microsoft se situe plutôt au numéro 1 avec une certaine marge !Microsoft a atteint le classement avec une sortie fantastique de Xbox Game Studios l'année dernière. Leur moyenne globale de Metascore était de 87,4, plus de 6 points devant Sony, 2e, avec 81,3.Le score de Xbox aura été renforcé par d'énormes versions qui ont vraiment résonné auprès des fans, telles que Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5 et bien sûr, Halo Infinite. Fait intéressant, Activision Blizzard et Bethesda complètent le top cinq, ce qui est sûrement une bonne nouvelle pour Xbox à l'avenir.Ce sont des découvertes intéressantes, d'autant plus que la Xbox est souvent accusée d'être quelque peu incohérente en ce qui concerne les versions de haute qualité. Ce tableau ne ment pas cependant, et nous espérons que Microsoft continuera sur cette voie jusqu'en 2022 et au-delà.Vous pouvez trouver la liste complète en cliquant sur le lien suivant :Et vous quel est le jeu ou les jeux Xbox Game Studio qui vous ont marqué en 2021.