LES PLUS :

Yasunori Mitsuda (Xenoblade, Xenogears, Chrono,…) aux platines et on aime

L’écriture des dialogues savoureuse

Un système de combat dynamique qui se renouvelle

On s’attache aux persos secondaires et principaux (mention à Ysoris et Selene)

Quêtes annexes (hors chasses) entrainantes et souvent tragiques

C’est beau, vraiment beau

C’est fait par 10 personnes et ça force le respect

60 - 70h de durée de vie sans farm c'est plus que honnête

Maitrise la plupart des codes du J-RPG et rien que pour ça : BANZAI !!



LES MOINS

C’est vivant mais en même temps pas assez interactif (bâtiment non accessible, routine de pnj parfois pas présente)

On n’aurait pas dit non à plus de verticalité dans certaines zones

Les crash audio faisant que le doublage ne se lance pas sur certaines cut scène

On aurait voulu des vraies cinématiques en CGI pour le coup

L’OST présente nulle part sauf payante sur Steam : UN SCANDALE

Le système d’achat/vente et le craft à améliorer

La mise en scène et les animations surtout sur les scènettes à l'auberge

Les attaques ultimes m’ont un peu déçu



NOTE 7,75/10

Sortie initialement en 2018 sur PC dont Steam,aura tracé son chemin jusqu’au plateforme PS4/5 – Xbox One/S/X /Game Pass le 10 février du mois dernier et Switch le 22 février 2022.Edge fait parti de l’exception. Ces RPG qui parviennent à prendre à contre-pied cette affirmation que l’on aura tous au moins tenu une fois chacun de nous dans nos passes les plus aigrises :. Ce qui est fort avec ce soft c’est qu’il parvient à être dans les codes du Role Play japonais tout en étant français, à proposer un AAA sur le papier sans pour autant avoir les moyens humains d’y prétendre (10 employés quand même pour Midgar Studio). En cela qu’il coche tout ce qui fait le sel d’un bon J-RPG tout en y apportant la modernité d’un moteur graphique qui malgré quelque couac offre un univers qui fait tomber en pamoison n’importe quel aficionado du bel art graphique.Car ses trois grandes qualités principales résident bien dans son, son, sur lesquels on reviendra plus loin, et sesportés par une direction artistique aux petites échalotes (j’aime pas les oignons). Une fois l’intro passé, on comprend très vite que même si le propos va être sombre, l’emballage sera de « toute bôté » rappelant leet dans une moindre mesure Xenoblade. Saturé de mille couleurs, bien fourni en flore et en faune (si l’on considère les mobs comme étant la faune), la végétation bouge bien sans atteindre ce qu’un Horizon peut proposer et les effets météo (sauf la neige aveuglante avant la dernière maj) immergent avec succès les amoureux transits de l’exploration. On aime se balader à pied ou dos de Chocob… Nekaroos et. C'est simple mais on aime y passer du temps car dynamique et jamais laborieux tout en servant de farm nécessaire pour progresser dans certains moment bien tendax du slip.On aura droit à un peu tout : De la plage aux grandes plaines fleuris défigurer par des carcasses de vaisseaux, en passant par des jungles illuminées par sa végétation fluorescente sans oublier la ville steampunk à la Rogue Galaxy et celles qui vont chercher leur inspiration dans la médiéval-fantasy avec ses hauts bâtiments mais malheureusement non explorables.Et c’est là une des nombreuses limites de l’univers d’Edge qui rencontreinhérent à des studios avec moins de mains d'oeuvre que des Square ou Konami : la routine des pnj parfois totalement absente dans la première grande ville-Herlesor qui affichent pour la première visite un nombre très important de PNJs mais tous statiques, placement mortel des persos au début d'un combat, le manque d’autonomie et de systémie dans l’évolution du monde ouvert entre autres. Par là j’entends une modification plus marquée de la situation individuelle et collective de PNJs qui pour certains sont sensés être des réfugiés bloqués à l’entrée d’une ville mais qui le resteront pendant 40h de jeu sans bouger de leur position ou de voir une évolution de leur ligne de dialogue avant de disparaitre ou connaitre des changements tout juste ostensible.Rien de rédhibitoire au point de crier au scandale mais qui se voit selon une règle étrange :. Mais il faut le dire qu’outre des bugs de collision ou de progression, des crashs en combat ici et là, le jeu se révèle jouable et même si le framerate toussote dans des zones surchargées et bien spécifique, cela reste réellement agréable d’y passer des dizaines d’heures.Ce qui permet de ne pas décrocher la manette c’est d’abordn’entravant pas l’avancement sur la quête principale vraiment captivante. Et de toute manière, lade celles-ci vient titiller ce que l’on pouvait retrouver dans un TW3 (oui rien que ça). J’avoue avoir eu plusieurs larmichettes au bord des yeux sur des quêtes tel que celle de la déesse mourante, Shunsheila la Wonder Chef style Tales of, la bretteuse sans nom et tant d’autres que je ne citerai pas pour préserver la surprise.Et bien que modélisé avec moins de soin que les protagonistes principaux, on s’y attache vraiment tout comme. Chacun portant une personnalité bien marquée et vraiment bien explorée. Daryon le déserteur tirailler entre le devoir familial et le devoir envers ses frères/soeurs d’armes, très réaliste et pragmatique tout en préservant une humanité provenant de blessures non cicatrisées. Selene (ma préféré) prêtresse prodige, calculatrice, aux antipodes de la Yuna un peu trop proprette (j’exclus la version FFX-2 qui n’a jamais existéne me faite pas jurer) mais imbriqué dans des intrigues politiques dans lesquelles elle aura un pouvoir non négligeable. Ysoris le résilient amer avec un background vraiment bien écrit et fort de punchlines entre deux satires sur sa condition et celle de la nature humaine. Fallon la pirate sans vaisseau qui court après l’argent et qui reste fidèle à elle-même jusqu’au bout.ne servant pas uniquement de tapisserie de fond d’un univers mais parti intégrante d’une histoire et de la vie des habitants du continent. De la même manière, la prégnance du Consort (Culte religieux dominant) sur le destin du continent et des personnages principaux offrent des rapports non manichéens entre les gentils et les méchants. Le bémol étant que la grande force coloniale d’opposition (les Archélites) ne sont pas si présents que cela dans l’intrigue bien que cela se justifie plus ou moins logiquement à la fin de l’intrigue.Plus globalement, ce qui est bon, c’est quedans sa quête principale voire casse à un moment et avec subtilité le 4ème mur avec le refus d’un des personnages de se faire mener sans raisons valables dans une chasse à l’homme déjà faite quelques heures plus tôt. Néanmoins, on pointera la rupture à plusieurs endroits d’arcs narratif pour enchainer sur un autre sans apporter de conclusion nette (après on nous dit indirectement que ceux-là sont gardés sous le pied pour un Edge of Eternity 2).Un mot sursauf que le terrain se révèlent plus grand, inscrit directement dans le décor exploré (un peu à la manière de Zestiria) avec des cristaux buff ou qui administrent des dégâts, des boules empoisonnées ou débilitantes, des armes exploitables,… et(faire deux attaques dans le dos, ne pas exploiter les faiblesses élémentaires, ne pas laisser un perso recevoir des dégâts,…) qui en plus d’offrir des petites récompenses sympas permet de mieux maitriser divers stratégies et compétences et donc renouveler ses combinaisons au combat ce quiqui aurait pu s’instaurer. Tout cela plus les options d’accélérations et de déplacement de la caméra permettant plus de confort que d’autres tour par tour vraiment lassant (n’est-ce pas Bravely Cancrelat 2 ? Oui, c’est à toi que l’on parle).Tout cela au service. Bémol, le boss de fin qui demande d’avoir déjà 6 à 8 niveaux de plus (d’où l’importance de faire presque toutes les quêtes annexes) offre dans sa dernière phases un bordel sans nom en termes de lisibilité sur le terrain et demandera concentration et beaucoup de chance pour le défaire.Enfin, les énigmes environnementales que j’ai trouvé vraiment bonnes et retors mais qui pouf disparaissent un peu avant la moitié du jeu pour réapparaitre plus loin de manière anecdotiques sans réelles explications m'a laissé songeur.