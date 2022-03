Hello,



Si comme moi vous y jouez sur PC (que vous êtes chez Nvidia) et que vous vous mangez du stuttering, des déchirures d'écran, des chutes de framerate et des double freezes insupportables de 2-3 secondes, suivez le tuto ci-dessous :



1er fix : dans le panneau de config' Nvidia, allez sur "gérer les paramètres 3D" puis "paramètres globaux", descendez sur "taille du cache des ombrages" et mettez le sur "illimité" puis appliquer.



2ème fix : taper sur la barre de recherche du bureau le mot "graphique" -> aller sur "paramètres graphiques". En dessous de l'onglet "Applications de bureau" cliquez sur "parcourir" (on va aller chercher l'exécutable d'Elden Ring à la racine) :

Aller sur le lecteur où est installé votre dossier Steam et suivre cet ordre : (exemple lecteur C)

"Disque local C" puis dossier "steam" puis "steamapps" puis "common" puis "ELDEN RING" puis "game" puis enfin "eldenring.exe".

Dès lors que ce dernier est sélectionné, un clic gauche sur l'icône Elden Ring puis "options" -> mettre "performances élevées" et enregistrer.



Voilà...ça fonctionne au poil pour ma part et plus de soucis, je vais enfin pouvoir savourer l'ultra après 33 heures de jeu.



Pour info, je suis sous Windows 11 avec une GTX 1080 + un 5600X.



J'ai tenté de vous simplifier la démarche au mieux.



Bonne soirée et bon jeu ^^