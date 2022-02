Tout est dans le titre, quels sont à choisir les 5 jeux de la saga qui vous ont le plus marqué ?On peut inclure également les spin off (Hyrule Warrior, Link's Crosbow Training..)Le mien en image :1)2)3)4)5)Quelques notes :J'ai une grande affection pour Zelda TP et son ambiance plus sombre qui pour moi est l'aboutissement de la formule entamé par Ocarina of Time. C'était mon opus préféré avant l'arrivée de BOTW et je le considère toujours comme celui ayant les meilleurs donjons.The Wind Waker est certainement l'opus dont je suis le plus nostalgique de par son dépaysement autant graphique qu'au niveau des environnements traversés (j'aimerais une ressortie sur Switch !) sa DA notamment le rend encore très beau visuellement aujourd'hui.The Minish Cap est une petite pépite de la GBA, trop méconnu ou sous estimé selon moi, le monde du microcosme marchait très bien et le jeu était magnifique a l'époque de sa sortie.