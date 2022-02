Sur Xbox Series S ce sera du 1440p 30FPS.



https://www.gamebyte.com/cyberpunk-2077-next-gen-upgrades-revealed-60fps-confirmed/



https://www.gamespot.com/articles/cyberpunk-2077-ps5-xbox-series-x-s-patch-includes-ray-tracing-4k-scaling-faster-load-times/1100-6500683/



- La mise à niveau promet "Fonctionnalités de lancer de rayons et 4K avec mise à l'échelle dynamique, temps de chargement plus rapides et diverses autres améliorations visuelles et techniques."



- La mise à niveau de nouvelle génération accompagne le patch 1.5 pour plus de corrections de bugs et d'améliorations, ainsi que des DLC gratuits en plus.



- Il y a beaucoup de changements, d'une refonte totale du système Perks (ce qui signifie que vous devrez respec votre personnage si vous utilisez une sauvegarde existante), aux voitures ayant des systèmes de suspension, une meilleure panique de l'IA et une conduite de panique à partir de l'IA, un meilleur mécanisme de saut de temps et plus.



- Vous pouvez aussi changer votre apparence en vous rendant dans votre appartement + ils ont aussi ajoutés plusieurs autres options pour les cheveux / maquillage etc... https://twitter.com/PaulTassi/status/1493610248472612865





En plus simple :





- Refonte des arbres et de certains skills

- Amélioration de l'ia en combat

- Nouveaux skins de véhicules

- Amélioration de la conduite

- Réajustement du FPP en voiture pour la visibilité

- Amélioration de la réaction des Pnjs civils qui peuvent attaquer + Panic Crown + Panic Driving

- Fonction de skip time, changement de l'heure à volonté

- Amélioration de l'ergonomie et de la lisibilité de la map et des objectifs

- Rééquilibrage de l'économie

- Nouvelles armes

- Possibilité de rejeter les appels entrants

- Possibilité de reskin en plein jeu + nouvelles options de customisation

- Possibilité de changer d'appartement + modifier l'apparence de l'appartement