du poping ,du flickering de partoutpas d'anti aliasingun systeme de LOD pété avec des changement abrupte de LOD devant vos yeuxl'herbe pousse sous vos yeux aussile moindre spot un minimum en hauteur vous permettra de constater la distance d'affichage a chierqualité des textures =>LOWreflet des texture sur l'eau qui fait du flickeringresolution docké :1080p (dynamique avec comme reso la plus basse 900p)resolution portable:720pmeme settings dans les 2perf docké ,30 fps avec des chutes (a 29/28 )dans les cas suivant :lorsqu'on traverse une texture et qu'elle devient transparent a l'ecran , un arbre par exemplequand la caméra passe de la 1ere a la 3eme personnequand la camera est fixe (lorsqu'on rentre dans un village ou nimporte quelle zone qui taxe le gpu et entraine une baisse de resolution et donc aussi lorsqu'on observe le ciel puis le paysage.perf en portable ,30 fps lock ,DF conseil cette facon de jouer