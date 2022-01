Divers

J’ai une petite question par rapport aux cartes jackpot de la fnac. Vu qu’on ne peut acheter que deux cartes de 50€ et/ou de 130€ par compte fnac, j’aurais appris qu’il serait possible pour quelqu’un qui voudrait par exemple 3 ou 4 cartes jackpot de 50€, que cette personne peut acheter les 2 cartes jackpot de 50€ sur son compte puis avec un autre compte acheter le nombre de carte de 50€ dont il a besoin. Puis utiliser les codes que la Fnac va lui envoyer pour son second compte pour acheter sur son premier compte. Ainsi il pourra utiliser le nombre de cartes de 50e qu’il voulait.



Est-ce vrai ? Quelqu’un peut me confirmer avoir déjà testé ça et que ça a marcher ?