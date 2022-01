Petite madeleine de Proust, ma mère m'a ressortie une caisse de figurine que je pensais perdu à jamais dans une brocante. C'est probablement les figurines avec lesquelles j'ai le plus joué dans mon enfance (91-96).En espérant que ça ravive des souvenirs à certains. @Amassous par exempleOui j'étais très fan de "Batman - The animated series", clairement la meilleure série animée de tous les temps

Who likes this ?

posted the 01/31/2022 at 02:06 PM by pharrell