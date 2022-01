Pokémon Company a publié une vidéo sur Pokémon Legends Arceus à venir le 28 janvier prochain que l'on peut regarder en 360°. Au programme : ballade sur dos de Pokémon dans des prairies et cours d'eau on va pas se le cacher plutôt vides en Pokémon sauvages.En attendant, de (vrai) leak devrait survenir dans les jours qui viennent, le jeu ayant été leaké dans le commerce comme on pouvait s'y attendre.

posted the 01/19/2022 at 07:55 AM by masharu