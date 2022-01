Je souhaite partager avec vous une théorie surHésitez pas à débattre également et me donner votre avis ou réflexion.- Kingdom Hearts III - Dive Into The Heart Destati- Kingdom Hearts III Re Mind Final World (Yozora)- Child of Light Unreleased OST - Serpent Boss Battle (with Choir)- Gregorian Chant- Kingdom Hearts - End of the World► https://twitter.com/memoriahaven► https://discord.com/invite/Pnvh2uA► https://www.twitch.tv/memoriahavenChapitre :0:00 - Introduction1:12 - Xeha qui ? Amertume et espoir !2:08 - Depuis peu, je fais des rêves étranges...4:14 - Le trauma ou la réalité qui frappe fort | La dernière FANTASY / FICTION5:05 - Le destin de L'enfant maudit.7:07 - Wesh et Yozora StyX ? Calme toi Jean-Jean...9:39 - YOZIZI ! YOZIZI ! YOZIZI !10:32 - Qui est Yozora ?13:53 - Les liens de l’au-delà à travers l'espace et le temps17:30 - En deux mots ? NO HEART18:01 - FIN