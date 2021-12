Je ne sais pas quoi en penser , l'arc Granola à commencé il y a déjà 1 an et arrive à son terme d'après l'éditeur du magasine V Jump et une nouvel histoire est déjà dans les cartons pour 2022 peut être un lien avec le prochain film.



Honnêtement faut vraiment arrêter ce truc qui en plus d'être très mauvais et qui cible les enfants n'a plus rien à raconter avec une cohérence zéro ! , celui de Granola et moro le confirme bien .