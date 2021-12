La saison 2 de the witcher est sorti et je dois dire que c'est globalement imparfait je m'explique :



Les 2 premiers épisodes sont plutôt bien ça suit la s1 plus sombre et mieux réalisé. Mais ensuite le milieu de saison c'était ennuyeux sur presque tout les points (perso secondaire soulant et une histoire qui avance très peu ça parle beaucoup et avec Netflix toujours le même problème ils étirent trop souvent en longueur l'épisode donc c'est long !



Très déçu du perso de Yenefer qui là est loin du charisme de la s1. Parfois aussi l'impression de cut certaines scènes sur l'apparition des personnages .

La fin est quand même bien foutu dans l'ensemble , c'est plus le milieu de saison qui m'a titillé un peu.



Si je dois résumer vite fait je dirai que Geralt porte à lui tout seul la saison entière .