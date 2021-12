Je parle de fait d'avoir mis 3 persos jouables.Franchement tu fait un niveau, tu viens de buter un boss et tu débloque une arme et tu prends de nouveaux skills via le shop, tu te dis ok cool je me demande à quoi ça va ressembler.Et hop on te fou un autre perso. Et rebelote avec ce perso, et quand tu reviens à l'autre perso bah faut revenir au shop pour se rappeler ce qu'on lui a acheter comme techs et les inputs de ceux la.Bref ça casse de ouf le momentum, et j'ose pas imagine à quel point à aurait la merde si y'avais un truc pareil sur un GOW ou Bayonneta, qui eux sont focus sur un perso et c'est plus que parfait, tant que le perso principale est ultra charismatique et super interessant à jouer. L'idée de 3 persos principale et tu switch chaque 1,2, ou stages est vraiment une des pires idées pour le genre imo.D'autres qui partage cet avis ou vous avez surkiffer ce choix de la part de Capcom? LIEN SONDAGE