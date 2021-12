PS4 et PS5

samedi 18 décembre à 3h du matin jusqu'au lundi 20 décembre à 15h

DNF Duel, le spin off jeu de combat de Dungeon Fighter Online (MMO-BTA coréen) développé en parti par Arc System Works va avoir droit à sa Beta ouverte.La Beta se destine aux consoles de Sony:, et se déroulera du(heures françaises).Pour le moment aucun autre détail n'a été donné sur le contenu de la Beta.En ce qui concerne le jeu en lui même on en sait pas beaucoup plus. Le casting compte actuellement 10 personnages dont l'identité de 3 est encore inconnue (au vu du nombre de classe du jeu d'origine, le roster de base devrait être composé de 16 combattants). 5 arènes ont été révélées.Toujours aucune date de sortie .