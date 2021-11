Les scientifiques concluent que "tous les chats domestiques" ont des traits psychopathiquesUne nouvelle étude menée par des scientifiques de Liverpool (Royaume-Uni) a analysé le comportement des chats avec la participation de 2 042 propriétaires et les conclusions étaient inquiétantes. Ainsi, ils ont déterminé qu'"il est probable que tous les chats présentent un élément de psychopathie", un trouble qui, comme l'a expliqué la chercheuse principale Rebecca Evans, était autrefois utile pour les ancêtres de nos animaux de compagnie "en termes d'acquisition de ressources, telles que de la nourriture, territoire et opportunités d'accouplement.Le travail a été publié ce mois-ci dans le Journal of Research in Personality et s'est concentré sur cinq aspects principaux. Les scientifiques britanniques ont mesuré l'audace, qui a à voir avec la domination sociale et les faibles niveaux de peur ; « désinhibition », qui fait référence à des problèmes de maîtrise de soi ; la « méchanceté », caractérisée, par exemple, par le manque d'empathie ; antipathie envers les autres animaux et le même schéma, mais envers les humains.Les résultats étaient basés sur l'enquête réalisée sous forme de test, qui comprenait 46 déclarations avec lesquelles les propriétaires des félins devaient caractériser leurs animaux de compagnie d'une manière ou d'une autre."Mon chat tourmente sa proie au lieu de la tuer carrément", "mon chat vocalise fort (par exemple miaule, hurle) sans raison apparente" ou "mon chat est très excitable (par exemple actes exagérés et non coordonnés)" sont quelques-unes des phrases présentes dans le test avec lequel les chercheurs ont cherché à évaluer l'état mental des félins."Les résultats donnent un aperçu de la structure de la psychopathie triarchique chez les chats", a conclu l'étude, se référant au modèle triarchique, qui définit la psychopathie comme un trouble composé de trois traits principaux : l'audace, la désinhibition et la mesquinerie.L'outil utilisé par les scientifiques de l'Université de Liverpool et de l'Université John Moores de Liverpool pour évaluer la stabilité mentale des chats est le premier du genre à détecter la psychopathie. Ils l'ont appelé CAT-Tri + et, selon les auteurs de la recherche, cela pourrait être utile pour améliorer les relations entre le chat et son propriétaire."Un chat qui obtient un score élevé sur l'échelle de l'intrépidité peut utiliser de grands arbres à chat et de grands griffoirs, car les éléments de CAT-Tri+ suggèrent qu'un chat intrépide aime explorer et grimper", a expliqué Evans de l'université de Liverpool.Heureusement j'ai un chien, je suis soulagé là lol