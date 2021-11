Aucune nouvelle depuis le mois de juin, Hollow Knight Silksong la suite de l'excellent HK n'a toujours pas de date de sortie. On est bientôt en décembre et c'est silence radio.Le jeu sortira l'année prochaine, a moins d'une annonce surprise en décembre mais je n'y crois pas. un de plus...Vous le voyez arrivez quand ? Premier semestre ou deuxième ?

posted the 11/29/2021 at 07:23 PM by populus