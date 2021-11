Juste une petite update sur Ed Sheeran dans Pokémon GO ( https://www.gamekyo.com/group_article53985.html ), au final le partenariat se limite à une cross-promotion, il n'y a pas de concert in-game à proprement parler.Comme la présentation de l'évènement le suggérait, un lien dans les menus du jeu renvoi depuis ce mercredi vers cette vidéo :

posted the 11/26/2021 at 10:15 PM by masharu