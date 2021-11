Pokémon GO

Le chanteur Ed Sheeran avait teasé une collaboration avec Pokémon GO plus tôt dans la semaine, on sait désormais qu'il s'agira d'un concert organisé dans le jeu à partir du 22 novembre prochain. J'ignore comment Sheeran apparaitra in-game, le communiqué parlant de "musiques accessible via les menus du jeu". Ah et tous les Pokémon de type Eau auront une cosmétique aussi.Les musiques en question :- Perfect- Bad Habits- Overpass Graffiti- Thinking Out Loud- First Times- ShiversPokémon GO dans les traces d'un certain Fortnite et ce genre d'opération pourrait se multiplier à l'avenir...