Salut tout le monde, Je viens de finir de lire la partie 4 "Diamond is unbreakable" de Jojo's bizarre adventure. Je vais faire une petite coupure avant de commencer la partie 5 et j'aurais voulu connaître votre top 3 parties de l'oeuvre d'Aaraki. Merci d'avance à ceux qui vont répondre

Like

Who likes this ?

posted the 11/25/2021 at 04:27 PM by couillonchatbis