Hier l'éditeur Epic Games a annoncé racheter le studio Harmonix, connu pour sa série des Rock Band ou plus récemment Fuser mais également pour être les créateurs de la série Guitar Hero. Un studio orienté simulation musical donc qui devrait ainsi apporter tout son savoir-faire à Fortnite désormais, comme nous l'indique le studio.Rassurez-vous, le studio continuera de supporter les titres récemment sortis... Mais en tout cas, attendez-vous à des concerts in-game de Fortnite "plus interactif que jamais"

posted the 11/24/2021 at 08:41 AM by masharu