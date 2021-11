Nintendo Everything

Après Square-Enix avec Lara Croft, c'est au tour de Capcom avec Ryu, Chun-Li et Akuma de Street Fighter d'arriver dans pour le Smash Bros like d'Ubisoft, Brawlhalla. Les 3 personnages arrivent dès aujourd'hui dans une mise à jour qui inclus un tout nouveau mode "Street Brawl" (un mode stamina/endurance).

posted the 11/22/2021 at 05:39 PM by masharu