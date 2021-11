Cet investissement conséquent permettra au studio de plus que doubler son effectif, de passer à trois équipes de développement et de créer davantage de jeux, dont l'un sera une suite du jeu de plateforme en 3D de 2017 : Yooka-Laylee.

Plus tôt dans la semaine avec Tencent qui a racheté une minorité du studio Playtonic Games tenait à rassurer en affirmant que le studio restait indépendant avec de gros projets à venir.C'est via une interview accordé au site web GameIndustry.biz qu'on apprend qu'un des projets sera un nouvel opus de Yooka-Laylee en 3D. Non pas une suite au dernier opus qui lui était en 2D s'inspirant de Donkey Kong Country, mais bien d'un opus 3D :