Il y a six ans, nous avons construit un vaisseau spatial cool et excitant, et nous avons fixé un cap que nous pensons être juste et excitant. Nous sommes ravis que Tencent soit d'accord avec cette orientation et qu'il ait fourni du carburant pour fusée afin d'étendre la portée de notre mission ! Le compte à rebours jusqu'à aujourd'hui a inclus (une profonde inspiration)... notre Kickstarter pour Yooka-Laylee qui a battu tous les records, l'extension de la portée du duo de copains avec le jeu acclamé Yooka-Laylee and the Impossible Lair, la création de Playtonic Friends et le lancement réussi de ses trois premiers titres - BPM : Bullets Per Minute, A Little Golf Journey et Demon Turf, en signant 3 autres beautés incroyables avec L'il gator Game, Victory Heat Rally et Blossom Tales 2 - The Minotaur Prince, tout en restant cool (demandez à nos parents) ! MAIS, avec l'aide de Tencent, nous pouvons augmenter l'échelle et accélérer les projets super-excitants et super-secrets que nous avons gardés près de nos coffres à trésors aussi... les choses vont devenir Bat Ship Crazy au cours des prochaines années ! Imaginez un émoji en forme de clin d'œil maintenant.

Autres studios, mêmes géants.Cette fois retour chez les chinois de Tencent, ça concerne le studio Playtonic Games les anciens Rare qui ont notamment créé Yooka-Laylee via Kickstarter, la suite spirituelle de Banjo-Kazooie dont le second opus 2D a mieux fonctionné que le premier.Ces derniers ont cédé une partie de leur part à l'éditeur chinois, précisant que le studio reste toujours indépendant, libre de mener les projets qu'ils souhaitent et qu'ils poussent davantage les possibilités notamment avec leur label d'édition "Playtonic Friends". Une situation qui rappelle un peu celle de PlatinumGames qui a les mêmes ambitions d'extension, qui a déjà reçu une aide de Tencent pour cela...Gavin Price (Playtonic) :