Multi machines

Ca faisait un sacré bout de temps qu'il m'intriguait ce jeu. J'ai entendu tout et n'importe quoi dessus, mais vu la cote qu'il à pris sur 360, je commençait à désespérer de me le faire. Et puis miracle j'en trouve un à prix correct, mais blisté ... du coup presque mal au cœur de l'ouvrir. C'est en regardant sur le Game Pass que je me suis aperçu qu'il était dispo gratuitement ... du coup c'était l'occasion rêvéeC'est parti pour essayer ce fameux jeu !!+ L'ambiance complètement dingue. Alors là je dois dire que je suis resté sur le cul par le travail effectué. C'est parfois crade, parfois malsain, parfois oppressant, parfois à la limite de la fumette, ... Vraiment je tire mon chapeau au studio !!+ Gameplay certes classique mais ultra efficace. Je prend un plaisir de dingue à me le faire. En fait le jeu n'est pas bien dur en soit, et malgré des mécaniques plutôt simples, on reste scotché à avancer autant que possible dans le jeu !! J'adore.+ Une vision inventive du monde d'Alice. Je savais que le jeu n'allait pas nous servir une Alice à la sauce Disney, mais quand même, ça va bien au delà de ce que je pensais. Les persos que l'on connait sont bien là, mais revisités de façon complètement tordue !!+ Excellente durée de vie. Je ne sais pas exactement combien d'heures j'ai passé dessus, mais je dirais une bonne douzaine au moins pour en voir le bout en ayant pas mal fouillé. Et il me reste quelques petits trucs à côté desquels je suis passé, mais je trouve que c'est un juste milieu pour ne pas commencer à se demander "quand est-ce que ça se termine" parce que ça commence à devenir longuet !!+ Pas mal de bonus à trouver sans que ça vire au n'importe quoi. Et ça c'est l'avantage des jeux couloirs, exit les allez-retours à la con aux 4 coins de la carte pour gonfler artificiellement la durée de vie du jeu. Ici tout est sur le chemin, et le jeu vous demandera juste d'être attentif aux éléments du décors (un peu de chance aussi pour une raison que je vais expliquer plus bas).+ L'histoire vraiment prenante, mise en valeur par une excellente mise en scène. On est complètement happé par l'histoire d'Alice, et l'imbriquement des éléments scénaristiques est vraiment sympa avec ses messages cachés à la façon de Metroid Prime ou Recore !!+ Alice est hyper attachante !! Autant j'ai eu un peu de mal avec le design du perso et son côté rachitique, mais au final, ça colle super bien à son caractère, son histoire !! Et avec ses différents costumes, je trouve qu'elle se révèle finalement hyper classe, très belle.- Les caméras abominables. Alors là c'est un gros carton rouge. La caméra ne suit pas le personnage, elle ne se recadre pas par pression d'un bouton, et surtout elle ne suit pas forcément l'action. Si durant la majeur partie du jeu on arrive à avancer correctement avec ses petites crises de délire (on finit même par s'habituer), certains passages sont purement des "pousse au crime" !!! Combien de fois j'ai du sauter au hasard car la caméra ne suivait pas le personnage, voir carrément sauter vers la caméra en espérant tomber où il faut ... combien de fois tu veux cibler un ennemi et la caméra part en couille, ce qui en cible un autre, ... 2 ou 3 affrontements ont viré au calvaire (surtout un car ces put... de théières tiraient de partout avec une caméra qui ne suivait rien), ... Bref, c'est vraiment à mon sens le gros point noir du jeu !!- Les zones qui se ferment nous mettant dans l'impossibilité de revenir sur un autre chemin. Ca c'est le côté chance dont je parlais plus haut. Il faut savoir qu'à plusieurs reprises le jeu propose des embranchements : un qui poursuit l'histoire et un très court qui nous amène vers un bonus. Très souvent, on peut voir des messages cachés ou des dessins sur les murs qui nous indiquent ce que c'est !! Mais parfois non, et c'est là le soucis !! Si vous prenez le chemin du suivi scénaristique (sans le savoir du coup), dans 9 cas sur 10 une porte se ferme et vous coupe toute possibilité de prendre l'autre chemin !! C'est super rageant !!- Animation fluide, mais très raide concernant Alice. Alors je suis conscient que c'est un jeu qui est sorti il y a 2 générations, mais quand même, Alice a 3 ou 4 balais dans le ionf, et pas des petits !!!- Quelques retards d'apparitions sur les textures. Ce n'est pas méchant, mais j'ai eu quelques moments où ça popait de partout en arrivant dans une nouvelle zone !!- Les musiques sympas, mais trop discrètes !! Elles donnent une bonne ambiance, mais je trouve que l'on y fait pas assez attentions, elles ne sont pas assez bien mises en valeur !!Voilà, au final ce jeu est un véritable coup de cœur. Passé la caméra "de ses mort" (copyright Les Lopez) qui va vous faire rager plus d'une fois, le reste des défauts ne gène en rien le plaisir pris sur un titre que je trouve complètement fou !! Alice Retour au Pays de la Folie est un vrai régal en terme d'univers et de plaisir de jeu. Je le découvre avec plusieurs années de retard, et pourtant j'ai pris un pied monstre dessus, sa DA fait qu'il ne prend pas une ride malgré une réalisation un peu juste, surtout aujourd'hui. Bref, un incontournable de la gen 360/PS3 à découvrir d'urgence si vous n'êtes pas allergiques à l'action plate forme !!Petit aparté sur le premier Alice, disponible en bonus avec le 2ème volet. Si l'ambiance est excellente, et que les graphismes vieillots ne gênent en rien, il en va autrement de la jouabilité qui est d'une rigidité abominable. Résultat, alors que j'étais ultra motivé pour le faire aussi, j'ai lâché l'affaire après une petite heure de jeu tellement je devenais fou !! Dommage.