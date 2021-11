La VHS du catalogue Nintendo de 1998 aura marqué tout une génération surtout grâce au trailer de Zelda Ocarina of Time.Ça fera sourire les plus jeunes mais on était nombreux à avoir usé la cassette jusqu'à l'os. Il n'y avait pas internet et les vidéos n'étaient pas monnaie courante.La qualité VHS, on connait tous, c'est dégueulasse. J'avais l'idée dans la tête depuis longtemps et bien modestement j'ai sauté le pas. Refaire le trailer avec des vidéos du jeu qui tournent sur l'émulateur 3DS en 1080p. J'ai adapté certaines scènes pour respecter la timeline mais je suis satisfait du résultat.Je vous laisse juger mais même si ça fera sourire les jeunes générations j'espère que ça fera verser une larmes chez les plus anciens.Vidéo originale :