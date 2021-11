Ce n'est pas encore officiel, mais les chinois de Tencent auraient mis la main cette fois sur l'éditeur hongkongais Wake Up Interactive à 90% d'après le fameux site Bloomberg.Wake Up Interactive est la maison mère de 2 studios : Soleil, les développeurs de Ninjala (IP qui appartient à GungHo), ainsi que de Valhalla Game Studios connu pour le cas Devil's Third, tout deux rachetés en 2017.