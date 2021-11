Le film est sorti mercredi et je vois que personne n'en parle.Sans en faire une critique détaillée, j'en attendais pas grand chose, j'avais peur vu les critiques US, et finalement j'ai adoré.Je déteste employer des superlatifs en général, mais je le trouverai presque incroyable, tant il est différent du reste des autres productions de l'écurie que j'appréciais de moins en moins.Ça se veut plus mature, plus posé, plus "réaliste" (si on peut dire, on parle d'enjeux cosmique) et même un peu surprenant.D'un point de vue technique même si je ne suis pas un connaisseur, on voit qu'on est pas dans un bête blockbuster qui essaye d'en mettre plein la gueule avec des effets de partout. Les plans semblent extrêmement réfléchis, il y a aussi un jeu constant sur les échelles de distances. Au niveau des couleurs je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais c'est sobre, ça sonne pas artificiel.Le rythme est assez bien géré et ce jusqu'à la première partie du générique.Ça plaira surement pas à tout le monde. Y a beaucoup moins de blague (ou du moins, bien moins appuyé), il y a moins de chose qui se veulent hype. Par certains aspect ça ressemble plus à ce qu'est ou devrait être un film DC.Bon pour revenir sur du pur MCU, les 2 scenes post générique donne de vraies perspective sur l'avenir de la saga.