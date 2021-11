SEGA Corporation et Microsoft Corporation se sont mis d'accord sur le principe d'une alliance stratégique qui explore les moyens pour SEGA de produire des jeux mondiaux à grande échelle dans un environnement de développement de nouvelle génération basé sur la plateforme Azure Cloud. Cette alliance devrait constituer un élément clé de la stratégie à moyen et long terme de SEGA (après l'arrêt du Fog Gaming et de l'arcade), permettant à l'entreprise d'aller de l'avant avec "Super Game", une nouvelle initiative pour le développement de titres nouveaux et innovants dont les principaux axes sont "Global", "Online", "Community" et "IP utilization".Le monde étant désormais plus connecté que jamais suite au déploiement généralisé de la 5G et des services cloud ces dernières années, les consommateurs peuvent plus facilement profiter de contenus de divertissement de haute qualité à tout moment. Dans cet environnement hautement connecté, l'écosystème entourant l'industrie des jeux continue d'évoluer et de s'étendre à mesure que des outils et des technologies plus sophistiqués deviennent disponibles. Ainsi, les jeux vidéo continuent de se développer en tant que média majeur pour les joueurs du monde entier, l'accès à une vaste gamme d'expériences de jeu et de communautés devenant plus diversifié et plus accessible. Cette proposition d'alliance représente la volonté de SEGA de se tourner vers l'avenir. En travaillant avec Microsoft pour anticiper ces tendances qui vont s'accélérer encore plus à l'avenir, l'objectif est d'optimiser les processus de développement et de continuer à offrir des expériences de haute qualité aux joueurs en utilisant les technologies du cloud Azure.Dans la continuité du partenariat avec Sony Corporation, Microsoft et SEGA se sont mis d'accord sur les fondements de cette alliance et, par le biais d'une coopération mutuelle, chercheront à faire évoluer les technologies dans des domaines tels que l'infrastructure de réseau et les outils de communication nécessaires aux services en ligne mondiaux, qui constituent une priorité essentielle. En outre, en passant à une plate-forme de développement de nouvelle génération, SEGA peut s'adapter efficacement à la diversification des styles de travail et aux changements potentiels d'infrastructure.