Resident Evil Welcome to Raccoon City est toujours prévu pour le 24 novembre de cette année exclusivement au cinéma et pour le faire savoir son réalisateur, Johannes Roberts, nous balance un peu de marketing.Avec 5 petites vidéos sur les personnages principaux du film (la vidéo plus bas reprend les 5 vidéos a la suite), on peut donc apercevoir, que les personnages seront plus humains avec des moments plus intimes (blagues aux bureaux du STARS, discussion au resto etc).Ainsi que des clins d’œil aux JV comme la présence de la Moonlight Sonata pour ouvrir un passage secret, le Hall du RPD ou encore le lance-roquette pour stop une vilaine grosse bête bête.Pour conclure, Johannes Roberts insiste que malgré l'action dominante dans les trailer, le film est un véritable film d'horreur avec son lot de stress, jumps scare et de gore.A voir, si Milla Jovivich et Paul Anderson valide tout ceci le 24 novembre...