Profitant des technologie génération HDR et d’une colorimétrie chiadée, Odyssey est certainement le jeu le plus coloré et lumineux de la 8ème génération de console (note : du moins à sa sortie, un petit Ghost Of Tsushima a décidé depuis d’aller encore plus loin).



A vous de choisir qui vous allez aider à remporter la bataille. De cette issue verra l'influence de l'un des 2 camps l'emporter sur l'autre (ou pas).



Un système qui rappelle légèrement la bataille des gangs de GTA San Andreas, en plus libertaire et plus poussée.



De façon globale : chaque assassinat de soldats, préfets ou membre quelconque de Sparte ou Athènes diminuera l'influence d'un camp face à un autre.



La destruction de ressources (nourritures) ou le pillage des bases et autres places-fortes [b]auront également un impact direct [/b]sur l'influence des cités grecques et de l'hégémonie athénienne ou spartiate. A voir si vous souhaitez aider un camp ou l'autre, ou bien détruire l'influence de tout le monde.





A noter cependant que plus vous ferez de tuerie, plus votre mise à prix augmentera et cela nous amène sans transition à notre élément de gameplay suivant : le système de mercenaire





Si vous voulez lire directement l'intégral du test, vous pouvez le lire sur le site source en cliquantBonne lecture !Certes, tous les épisodes ne se valent pas, aussi bien en terme de renommée que de qualité, mais après un épisodemarquant un véritable renouveau pour la saga, on peut dire sans demi-mesure que l’épisodeétait attendu au tournant : il s’agissait de confirmer que le succès d’Origins n’était pas dû au hasard ou au simple talent d’Ubisoft Montréal, mais que la saga allait bel et bien repartir sur des bases solides.Il fallait également pour le studio Ubisoft Québec sortir définitivement de l’ombre de son grand frère montréalais : après un [b] Syndicate [/b] qui fut leur premier épisode à part entière (avec des retours très disparates, pour ne pas dire désastreux),devait non pas égaler Origins, mais le surpasser.Les canadiens d’Ubisoft Québec ont-ils remporté leur pari ?, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi.Place au test d’un véritable bon jeu.Après l’Egypte du Ier siècle avant notre ère qui nous faisait rencontrer (entre autres) Jules César et Cléopâtre, la saga repart une fois encore en arrière et remonte dans le temps jusqu’au Vème siècle avant JC, que les historiens nomment glorieusement « [b]le siècle de Périclès[/b] ».Alors oui, vous l’aurez compris : notre nouveau volet va se passer dans la Grèce antique. Aux origines des « Origins » quoi.La Grèce antique ayant eu le vent en poupe ces dernières années au cinéma (en particulier grâce au film « 300 » de Zack Snyder), ce nouvel épisode commence forcément sur la célèbre bataille des Thermopiles et le Roi Léonidas.Après un court prologue faisant office de tuto / flashback, nous revoilà donc revenu dans le temps présent : celui de Socrate, d’Aristote et d’Hippocrate.Vous dirigez (au choix) Alexios ou sa sœur Kasandra. Ce choix ne changera absolument rien à l’histoire, ni même au personnage : les lignes de dialogues et les personnalités d’Alexios et de Kassandra sont exactement les mêmes, ce qui tournera ponctuellement au comique, même si cela s’avère la plupart du temps plutôt réussi, soyons honnêtes.Une fois votre personnage en main, vous découvrez que les principessont toujours présents : gestion désormais RPGiste (avec un système de niveau, de compétences et d’équipement), système de combat largement inspiré de la sagade From Software, et open world de taille gigantesque, calqué sur le modèle deOn aurait pu craindre qu’Ubisoft Québec ne se cantonne qu’à « refaire » un Origins à la sauce grecque, sans aucune valeur ajoutée, ni supplément oignon.Une sorte de Skin pour cacher un même écrin quoi.: non seulement Odyssey va plus loin qu’Origins, mais il propose aussi ses propres valeurs ajoutées et il en résulte au final, manette à la main,. Explications.Vous trouviezgéant ? Vous allez perdre pied avec Odyssey ! C’est bien simple : les développeurs ont complètement craqué. Ils ont modélisé pas moins que TOUTE la Grèce ! Oui : TOUTE !De la verdoyante Attique à la foisonnante Théssalie ; des eaux turquoises de la mer Egée aux péninsules Ioniennes ; de la sanguinaire Macédoine à la joyeuse île de Mikonos : tous les plus célèbres lieux du monde grec sont présents.La superficie donne le vertige : ce sont plusieurs centaines de km2 qui s’offrent à vous : aussi bien sur Terre que sur Mer !Après un prologue qui va vous poser les bases du système de jeu (combat, quêtes, gestion de l’équipement), vous quitterez la tranquille île de Kefalonia pour rejoindre ENFIN le reste de la Grèce.: libre à vous d’explorer le monde d’comme bon vous semble.Certes, le jeu gardera un découpage par région, où les ennemis auront des paliers de niveau disparates : une façon de rendre les dernières zones du jeu plus difficiles d’accès, mais libre à vous (ou non) de suivre le fil d’Ariane tendu par les développeurs : vous partez à l’aventure, et vous faites ce que vous voulez.Pour ma part, j’ai tenu à foncer voir la belle Athènes, puis la légendaire ville de Sparte (parfaitement situées sur la carte) et rien ne m’en a empêché. Bref vous l’aurez compris : entre le gigantisme de son étendue de jeu et la liberté totale laissée aux joueurs dans ses déplacements, Odyssey est tout simplement grisant de liberté. [b]Un énorme bon point.[/b]N’allez pas cependant croire que les petits gars d’Ubisoft Québec se sont contentés de créer une map gigantesque et de la remplir après coup (coucou!) : Odyssée connait unChaque ville, chaque base, chaque forêt, lieux, grottes, palais, temple est unique dans sa construction et ses dispositions.Chaque élément de design est posé pour s’adapter à tous les types de joueurs : approches directes, furtivité, etc. Tous les espaces sont parfaitement calibrés et réglés au bon distance : votre personnage ne se retrouvera jamais coincé entre deux murs.Un travail de titan, qui démontre des outils de travail calibrés au millimètre près.Enfin la Grèce étant un pays particulièrement accidenté et volcanique, la topographie d’Odyssey s’en ressent : beaucoup de verticalité, de pente très inclinés et de montagnes à gravir.Ajouter également que le jeu est: fini les temps de chargement entre mer et terre façon AC Black flag :Grisant.Vous n’êtes pas au bout de vos surprises.Des splendides teintes des forêts grecques (qui passent par toutes les couleurs de saison) à l’eau turquoises et cristallines, en passant par ses rivières d’argent et ses temples brillant de mille feux, Odyssey est une véritable carte postale permanente ; l’un des plus beaux jeux jamais fait par Ubisoft.Ajouté à cela une technique irréprochable, avec un travail des visages sidérants sur les persos principaux, des armures bourrées de détails et des textures utilisant(le meilleur logiciel de texture du monde) et le rendu d’Odyssey, pourtant open-world, est quasiment du même niveau qu’un bon gros Uncharted en couloir. Là encore, c’est une véritable prouesse, aussi bien technique qu’artistique. Chapeau.Bruit du vent, des armes, des vagues, de la faune ou de la flore : AC Odyssey est criant de réalisme et sent le gros AAA bien fat niveau budget son. Rien à redire de ce côté là.Par défaut, poids du jeu oblige, AC Odyssey ne dispose que de la VA en langue de base : l'occasion de découvrir un doublage original étrange, où tous les acteurs ont un accent grec à couper au couteau en parlant anglais : assez ridicule et incompréhensible.La VF en revanche, disponible en téléchargement gratuit, s'avère plutôt bonne et fait fi de cette excentricité. Le doubleur d'Alexios, Adrien Antoine, déjà à la manœuvre en tant que Batman dans la série des [b] Arkham [/b] ou dans le rôle de Superman dans les films de Snyder, s'avère être un choix parfait pour le personnage.Les autres acteurs jouent justes, à défaut d'être inoubliables.Enfin la musique s'avère TRES réussie. Mention spéciale au thème, qui dispose dans Odyssey de sa plus belle variation.Le jeu continue sur la lancée RPGiste initiée par le Rebootconserve un sytème de levelling, de points d'expérience, de quêtes principales/secondaires et de loot.Le jeu a un découpage géographique en zone classée par niveau : vous aventurer en zoneest donc à vos risques et périls. Même les habitants peuvent littéralement vous défoncer si vous déclencher leur fureur.Si l'ensemble de ces éléments est plutôt bien maitrisé, le, en revanche,A l'instar de DarkSiders 2, AC Odyssey vous noie d'éléments d'armes et d'armure en permanence, au point d'en perdre vraiment l'intérêt puisque vous ne garderez que les meilleurs équipements : le reste passera à la trappe.L'arbre des compétences façon Origins est également de retour dans Odyssey. Il est en revanche beaucoup plus segmenté : vous pouvez orienter votre profil autour de 3 grandes familles de compétences.a trait à tout ce qui peut vous aider à la traque : reconnaissance du périmètre, suivi des traces, amélioration du tir à l'arc, etc., comme son nom l'indique, concernent le combat pur : gros finish, enchainements, coups spéciaux... Si vous voulez faire du dégât, c'est ici qu'il faut aller.vous apportera des capacités propres au meurtre en infiltration : faire moins de bruit, augmenter les dégâts de la Lame, utiliser du poison, se rendre invisible (oui oui)...Chaque montée en niveau vous apportera un point de compétence, à utiliser dans l'une de ces 3 familles.Certaines capacités sont passives et ne nécessitent qu'un point de compétence (ex : avoir plus de souffle pour nager sous l'eau). D'autres en revanche, les actives, peuvent avoir plusieurs points alloués pour monter en puissance (ex : le coup de pied spartiate).De façon générale, les points de compétence sont une denrée rare dans AC Odyssey : le jeu bloque votre personnage au niveau 50, et à ce niveau, vous ne pourrez pas avoir toutes les compétences.2 solutions s'offriront alors à vous : le new game +, ou les extensions /DLC, qui permettront de dépasser le niveau 50. Mais là, il faudra repasser à la caisse...Enfin, un système de forge est présent pour améliorer les armes, mais honnêtement, ça ne sert quasiment à rien.Ah si, un dernier point important : quelque soit le Move-set pour lequel vous optez (ou switchez), tous sont immédiatement disponibles. Pas besoin donc de développer votre personnage d'une certaine manière pour manier une arme (coucou Dark Souls!).Le système de combat reprend grosso modo les mêmes principes qu'. A savoir un système de combats inspiré de, avec gestion de l'endurance et utilisation de coups spéciaux, déclenchés par une barre d'adrénaline.Maîtriser l'adrénaline s'avère primordial, car c'est d'elle que dépend le déclenchement des attaques spéciales (qui font du dégât) ou même la compétence de soin.A l'instar deouvous pousse donc à être toujours offensif, surtout si vous voulez vous soigner.Summum de ces affrontements épiques, les grandes batailles de territoires vous permettront de prendre part à des affrontements entre les armées spartiates et athéniennes.Complètement repris d'Origins, qui lui même reprenait l'idée des jeux de Rockstar et plus particulièrement la série des, le système de mercenaire vous amène à traquer ou être traqué par un nombre incalculable et sans fin de guerriers déambulant librement et presque aléatoirement dans le jeu.Plus vous ôterez de vies, plus la jauge d'alerte augmentera, ce qui fera tout simplementun, deux, voire 4 mercenaires en même temps !Sacs à PV, forts en dégâts, les mercenaires sont des adversaires redoutables mais ont le défaut de débarquer un peu à n'importe quel moment. Si les combats sont intéressants et souvent riches en points d'expériences et équipements, leurs apparitions rendent les choses vraiment pénibles : ils apparaissent en plein combats contre d'autres adversaires et empêchent même parfois les quêtes de se clôturer, tout du mois tant que le combat contre eux n'aura pas pris fin...RelouBref, à vouloir augmenter bêtement le nombre d'attaques de mercenaires d'un point de vue strictement quantitatif,oublie tout sens d'équilibrage dans ce système qui était plutôt réussi dans. Sachez également que vous n'êtes pas obligés de subir la traque des mercenaires : vous pouvez également devenir le prédateur à la chasse d'une cible.
Enfin, il vous est possible, à tout moment, de payer depuis le menu principal pour remettre la jauge de traque à zéro : ça ne vous exemptera cependant pas des combats qui auraient pu être engagés en cours de route !
elle n'apporte rien en terme de scénario, s'avère redondante, voire alourdissant dans votre progression et les loots qu'elle peut faire miroiter n'a rien de suffisamment singulier pour faire face aux objet amassés lors de la progression principale.
Autant donc s'intéresser à un autre système de traque, bien plus intéressant :