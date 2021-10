PARTIE 2/3

ICONOCLASTS

Défauts

Dialogues exécrables, pompeux et indigestes au possible

Les personnages ont tous l’air de délirer et d’être en désaccordage les uns avec les autres

L’impression d’avoir plus une pièce de théâtre qu’un récit vidéoludique

Critique anti-cléricale-dogmatique obscur et mal traitée

Aucune motivation claire émanent des protagonistes (sauf peut-être à la fin)

Un pathfinding parfois pas intuitif



Atouts



La tour (belle exploitation de la verticalité et cohérent avec la formule MétroidVania)

Un chara-design bien inspiré tout comme la DA de manière générale

Les 2/3 dernières heures qui rattrape (un peu) le naufrage scénaristique

Des boss qui stimulent notre matière grise et dégagent quelque chose

Des énigmes bien pensées et bien intégrées au level design

Le mode Boss Rush qui reprend le meilleur du jeu

Une BO qui se défend bien

Tout a été fait par un seul mec et cela a le mérite d’être mis en avant





5.5/10 (avec le scénario) – 7/10 (sans le scénario)

Note d'introduction : Après avoir parlé de CrisTales qui était pour moi unjeu et un RPG TPT plus que correct : https://www.gamekyo.com/blog_article458946.html - voici maintenant ledu groupe, j’ai nommé :Forcément cela vous est déjà arrivé et si ce n’est pas le cas, je ne vous souhaite de ne jamais vivre cela.De quoi je parle ?Cette impatience qui saupoudre une attente non dissimulée à la venue d’un jeu, lancer ledit jeu, être émerveillé par la première heure puis ressentir qu’il y a un truc qui gêne, qui gratte mais quand même continuer votre périple avec le sourire aux lèvres puis enfin poser la manette au milieu d’une session et se dire avec un éclair de transcendance : « Attends mais c’est pas un peu de la merde ? »Et bah c’est ce que j’ai vécu sur Iconoclasts et je peux dire que mon expérience sur ce jeu est digne d’une dissonance vidéo-ludique. Reçu dans le même colis que l’excellent Celeste (mon avis sur le jeu : https://www.gamekyo.com/blog_article457474.html ) grâce à LRG, j’ai lâché les deux quasiment au même moment et repris les deux en même temps il y a quelques mois. L’un fut une pépite d’or recouverte de boue tandis que l’autre… comment dire…Iconoclasts c’est le cas d’école d’un jeu qui est atteint d’un trouble dissociatif de la personnalité façon Split. Qui se plait à frustrer tout en mettant des étoiles dans les yeux du joueur, qui ne voit pas encore que les pates au fond de son assiette sont avariées alors qu’il déguste goulument le parmesan au sommet.Pourquoi suis-je aussi dur ? Parce que je ne veux pas que l’on se trompe sur mon appréciation vu que je m’apprête d’abord à en faire un mini éloge par honnêteté intellectuel.Oui, on va d’abord parler de ses courbes et de son game-appeal d’entrée de jeu. Iconoclasts est beau ! Il n’y a rien à redire là-dessus. Graphiquement on a droit à de la 2D pixelisés, classique, qui peut s’enorgueillir d’avoir des décors colorés avec de nombreux éléments visuels qui rendent chaque zone riche et unique, avec chacune une personnalité. Même l’éculé pic enneigé touchée par une violente tempête parvient à éveiller notre curiosité tout en nous rappelant étrangement des stages de Sonic The Hedgehog 1 et 2. Dont il reprend dans son esthétisme des formes géométriques et des éléments d’agréments visuels qui font plaisir à voir avec un réel souci du détails (des stalagmites sur les branches des arbres dans le sens inverse du vent du génieoui il m’en faut peu).Les personnages ont tous ce quelque chose dans leur design qui les rend remarquables et donnent envie de les voir faire de l’exposition aussi bien ennemis qu’alliée tant ils sont beaux comme des petites figurines qui s’animeraient dans une mallette à jouets.La meilleure manière de définir le genre d’Iconoclasts serait : jeu d’action/aventure de type puzzle. Les ennemis rencontrés demandent comme dans un Metroid l’usage de la bonne arme pour en venir à bout entre un flingue à rayon, une sorte de lance-grenades ainsi qu’un gun-téléporteur (fort utile et puissant) dont chacun profite d’une attaque chargée en maintenant la touche correspondante. Qui marche aussi bien sur les mobs récalcitrants que sur des passages bloqués qui demandent le bon usage pour chacun d’elle. Parmi les commandes Robin, l’héroïne, peut s’accrocher à des rebords, ramper, faire un stomp vers le bas à la manière de Mario et donner des coups de clef à molette (successeur de Sora dans KH4 ? Seul le ciel).Le tout marche bien aussi bien sur les passages à débloquer pour avancer, que les ennemis et boss à abattre avec une vraie exigence sur l’apprentissage de pattern de certains. Et là Joakim Sandberg, unique développeur du jeu, ne s’est pas foutu de nous et nous proposent une aventure d’une bonne quinzaine d’heure où seul le gameplay arcade aurait pu justifier d’en voir le terme avec un plaisir certain.Cela aurait été judicieux et affecté mon expérience de jeu final, si le jeu n’avait pas eu la mauvaise idée d’ouvrir son « claque-merde » tout du long pour nous inonder d’une cascade de phrases qui écrase plus qu’elle ne rafraichit.Oui, les dialogues ont été écrit avec les pieds ou (pour ne pas être vulgaire) le postérieur, tant on a l’impression que chaque personnage rencontré jacte tous de la même manière du fait d’un foutu pamphlet coincé dans la gorge quand ce n’est pas une pièce de théâtre.Pratiquement tous les personnages sont insupportables, au mieux oubliables. Le plus drôle dans tout cela c’est que la seule qui trouve grâce à nos yeux c’est celle qui la fermera tout du long du périple avec le fameux gimmick du protagoniste principal muet, en la personne de Robin la mécanicienne. Dont on aurait bien aimé qu’elle fixe dans sa lancée, avec sa grosse clef à molette, le script sans saveur d’un jeu qui veut être généreux mais se révèle finalement mal tuyauté dans son écoulement verbal et sa satire. Les personnages plus hystériques ou délirants les uns plus que les autres, on a la sensation d’être exclu du récit à longueur de temps.Le pire étant que l’on zappera des dialogues alors que l’on perd l’énergie de comprendre ce que cherche à faire « L’Eglise » ? Pourquoi les mécaniciens sont des marginaux ? La raison d’être des « Elus » ? Ou encore pourquoi et comment Réal, une sorte de Messi en devenir, a engendré la destruction du monde ?Tout s’enchaine dans un flot d’explications, on ne comprend rien et parfois on se débat avec le jeu pour qu’il arrête d’essayer de nous expliquer son univers qui aurait pu donner les grandes lignes de son Lore dans un texte introductif et nous laisser aimer suivre une quête simpliste, plus approprié pour Robin qui semble elle-même se sentir une Extra-terrestre au milieu de ses congénères.Une remarque importante. Le jeu n’est pas un dégueulis de mauvaises idées qui ne prends pas de risques. Il propose de bonnes mécaniques de jeu, des passages de plateforme vraiment grisants où il faut de bons réflexes ainsi que des boss plaisant à affronter, le tout dans un emballage très agréable pour les yeux.Et heureusement car sans ça il aurait été impossible pour moi d’en voir le terme malgré une durée de vie relativement courte en ligne droite (mais honnête pour un indé).Au final, j’étais vraiment triste à la fin de mon périple en lâchant la manette, lorsque j’eus compris que ses personnages ne me manqueraient pas mais que mes dernières heures dessus furent un véritable délice. Me réconciliant un peu avec alors même que je m’étais fait flageller, maltraiter, bousculer de toute part sur la majeure partie de mon expérience. Les personnages y parlaient finalement français, simplement et leurs motivations redevenaient intelligibles. Au point même de ressentir une pointe atomique d’attachement pour eux, dont on a l’impression qu’ils ont aussi été spolié par une narration malveillante.Impossible d’ouvertement recommander Iconoclasts sauf dans un esprit de sadisme, je dirai simplement que ceux qui peuvent faire abstraction de dialogues en les passant (chose que je ne fais normalement jamais dans un jeu vidéo personnellement) et en se clivant de toutes les incitations à s’intéresser au scénario en se focalisant sur le gameplay pourraient y trouver du plaisir sur un jeu qui tient plutôt bien la route voire même se targuer de proposer une formule ludique bien qu'imparfaite.Pour les autres passé votre chemin.