Règles :



-Uniquement les "purs" RPG (pas de Parasite Eve, Symphony of the Night, Brave Fencer Musashi, Tail Concerto, etc)

-Pas de portages/remakes (tels que FF6, FF4, Tactics Ogre, Chrono Trigger, etc)

-plusieurs jeux d'une meme série autorisés (mais pour Arc the lad, j'ai choisi la collection qui regroupe les 3 épisodes)



Bref, voici mon classement :



30. Jade Cocoon

29. Azure Dream

28. Legend of Legaia

27. Wild Arms 2

26. Arc the lad collection

25. Tales of Eternia

24. Alundra

23. Saga Frontier 2

22. Persona 2

21. Legend of Mana



20. Suikoden

19. Lunar 2

18. Grandia

17. Star Ocean 2

16. Front Mission 3

15. Tales of Destiny II

14. Breath of Fire IV

13. Valkyrie Profile

12. Final Fantasy VIII

11. Dragon Quest VII



10. Wild Arms

9. Vagrant Story

8. Legend of Dragoon

7. Breath of Fire III

6. Chrono Cross

5. Final Fantasy VII

4. Final Fantasy Tactics

3. Suikoden II

2. Final Fantasy IX

1. Xenogears



Alors, quel jeu n'ai-je pas respecté?



(Ne me sortez pas FF7 SVP, il est très bien où il est)