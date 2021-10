Great Ape Games, aucune idée de qu'est ce qu'ils ont fait auparavant, ont annoncé un jeu de survival horror avec des dinosaures !Un premier teaser qui donne le temps avec des dinosaures qui restent plus menaçant que jamais.Système de combat avec la possibilité de faire de l'infiltration et de faire diversion pour éloigner les dinosaures en leur faisant peur avec du feu- Vous communiquerez avec une mystérieuse voix d'une radio et devrez enquêter pour en savoir plus- The Lost Wild n'a pas encore de date de sortie, ni de plateforme annoncée- Le studio est à l'origine de Lost World Returns, qu'ils ont transformé en The Lost Wild. Il a été créé en 2008 avec plein de modeursPar contre, le jeu n'est encore qu'en Pre-Alpha, et ne sortira que dans 3 ans... Autant dire qu'on a encore le temps de le voir venir...