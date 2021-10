Apparemment Bluepoint serait sur un full remake Bloodborne (bon du coup ça expliquerais pourquoi le jeu n'a jamais eu son patch nextgen), mais aussi leurs prochain jeu est issue de l'univers Bloodborne aussi.Un Bloodborne 2 par Bluepoint ça a l'air tellement insensé et ridicule que je ne sais pas trop quoi penser mais le leaker est réputé crédible apparemment et d'autres leakers ont aussi confirmé avoir entendu les même bruits. A voir en tout cas.PS: Bon perso j'aime bien Bluepoint mais un Bloodborne sans Fromsoftware ça m'excite pas des masses, c'est limite faire un Enter The Dragon 2 mais sans Bruce Lee, donc.