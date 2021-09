Déjà orphelins du game director Jeff Kaplan, Overwatch et Blizzard Entertainment vont également devoir faire sans le producteur exécutif Chacko Sonny. Ce dernier a décidé de partir alors qu'il est considéré comme un élément important de l'équipe de développement du FPS multijoueur. Il avait rejoint Blizzard en 2016 après avoir passé quatre ans chez Santa Monica Studio.A noter que le directeur juridique de Blizzard a également quitté l'entreprise qui est dans le collimateur de la California Department of Fair Employment and Housing ainsi que de la Securities and Exchange Commission pour de sombres histoires d'harcèlement sexuel et moral ainsi que des problèmes d'équité.