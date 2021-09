Sur reddit quelqu'un a data miner le service geforce now et regarder ce qu'il a trouver En bonus il vous explique même comment faire pour découvrir ca de vos propres yeux https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/pncvo0/unlocking_geforce_now_reveals_god_of_war_2018_for/ Absolument toute les exclus Ps5 sont prévue sur PC Les rigolos qui me disait demon's souls ne va jamais sortir sur pc c'etait une erreur blabla

posted the 09/13/2021 at 11:29 AM by mrponey