Voilà, passons maintenant au modèle économique de Fortnite BR

Le Season Pass Fortnite, la meilleure Pass de tout les temps ??

Bonjour, habituellement non joueur de fortnite BR que je n'apprécie pas plus que ça, ces derniers temps (et pour faire plaisir au petit beau frère) je m'y suis un peu mis.A la toute base, j'avais acheté une clé pour le Fortnite Sauver le Monde, le mode solo/coop avant que le BR n'existe, mais je m'y suis vite arrété, et le BR ne m'intéressait pas.- Le jeu est, tous les modes du BR sont gratuit.- Contient une monnaie virtuelle le(1000 V-bucks = 7,99€ ; 2800 Vb = 19,99€ ; 5000 Vb = 31,99€)- Le jeu contient unpour 950 V-bucks (soit en gros, un peu moins de 8€)- Le jeu contientà acheter (emotes, tenues, planeur etc...), avec souvent des collaboration (film, comics, animé etc...)Et à savoir, chaque item achetable et même le season pass, on peut toutce qui est simple si toi même tu es joueur et que tu veux faire un cadeau à quelqu'un d'autre qui y joue.Le Season Pass, a une bonne durée et une offre une multitude de choses à débloquer, mais là ou Fortnite se distingue de tout autre jeu, c'est queOn rappel 950 V-bucks le Season Pass et tu peux facilementgràce à celui ci, ce qui permet de, tout en faisant desDonc pour seulement le prix d'un Season Pass (7,99€), vous avez donc potentiellementque le jeu peut proposer, ce qui vous offre un contenu monstrueux.Et je dois bien dire que cette petite session avec mon petit beau frère, j'ai pris du plaisir (bon en jeu, je suis nul et le côté construction rapide encore plus), mais pris du plaisir à jouer à faire les quêtes pour xp mon Season Pass et débloquer les récompenses (Season Pass que je n'ai pas acheté, j'avais des V-bucks de l'époque gagné avec le mode Sauver le Monde).(pas assez joué pour débloquer Rick ^^)