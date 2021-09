Salut !Je crois que les joueurs sont nombreux à être emballé par cette exclusivité temporaire PS5...Personnellement, ce n'est pas mon cas. MAIS, je suis un pigeon Square-Enix, j'achèterais donc ce jeu, et je m'y intéresse évidemment. Je me suis donc dit, après la déception du trailer pendant la conf', une bonne nuit de repos, de le regarder à nouveau et d'y analyser un peu l'univers, le gameplay.Résultat, c'est ici :Je ne suis toujours pas hype par le perso, l'univers et l'ambiance globale du jeu, néanmoins le gameplay est intéressant et peut se démarquer si c'est bien foutu ! Mais je sais pas, le reste franchement... C'est VIDE, y'a pas de vie dans ce monde ou c'est surprise ?Et vous alors ?Futur tuerie ?Vous vous méfiez ?Ça vous inspire quoi ce jeu ?