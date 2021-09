Petit classement des Zelda 3DDonc Skyward Sword, Majora's Mask, Twilight Princess, Ocarina of Time et Wind Waker pour le moment.Bref, commençons...5)- La lanterne rouge du classement... SS n'est absolument pas un mauvais jeu, aucun Zelda ne l'est (sauf les merde sur CDI) simplement je le considère encore aujourd'hui comme le moins bon des Zelda 3D. Les donjons ne sont pas extraordinaire même si certains restent sympa, l'exploration du ciel est vide, ya quasi rien à y faire, et il ya malheureusement que 3 zones explorables.Reste un univers très enchanteurs, c'est un Zelda qui a beaucoup de charme quand même et qui répond présent malgré tout.4)- Excellent jeu, nul doute là dessus mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Son ambiance ya rien à dire, elle est très réussi. C'est sombre, voir carrément glauque et c'est aussi un des Zelda les plus difficiles à plier à 100 %. Certaines quêtes sont très farfelues comme celle avec le renard par exemple. C'est un Zelda très particulier, j'aimais beaucoup le délire des masques qui modifier le gameplay, le rendant parfois surprenant.Mais le fait quand même de à chaque fois jouer le chant pour remonter le temps, c'est un Zelda aussi très stressant car on a 3 jours (dans le jeu) pour le terminer ce qui fait qu'on est parfois assez pressé même si heureusement, le jeu permet de remonter le temps.Ça reste un excellent jeu évidemment mais juste pas celui où l'univers me parle le plus.3)- Sur le podium TWW, son univers pirate fait que j'adore ce jeu, de même que son cell shading magnifique, encore plus sur Wii U ou il est juste superbe. Alors oui, c'est le Zelda 3D le plus simple, avec le moins de donjons malheureusement. Mais son univers est incroyable, rien que sur Mercantile, la musique, les quêtes à y faire etc... En plus, il réserve son lot de surprises que je préfère taire si vous l'avez pas encore fait.On a vraiment la sensation avec ce jeu d'être un explorateur perdu, découvrir les îles comme ça avait vraiment ce côté dépaysant, et on savait jamais sur quoi on aller tomber. Quelle fut pas ma surprise quand je suis tombé pour la première fois sur un calamar géant. Wind Waker c'est vraiment un voyage magique, il aurait pus avoir la deuxième place si il avait eu plus de donjons et si il était plus difficile, c'est malheureusement pas le cas.2)- J'en ai fait un test plus bas, et pour moi ce Zelda TP est deuxième de mon classement car il est incroyable. Beaucoup critiquer à cause de son côté trop proche de OOT (que je trouve en passant un peu biaisé mais passons) il a pour moi les meilleurs donjons de toute la série même si Ocarina of Time ne démérite pas non plus.Sombre, mâture, c'est l'un des rares Zelda à avoir ce côté épique du début à la fin, et avoir les boss les plus impressionnant (bien que simple) de la série. Enfin, comment ne pas mentionner l'incroyable personnage qu'est Midona, qui fait à elle seule le titre du jeu.Bref, c'est un chef d'œuvre ce jeu.1)- Je me demandais si dans mon classement, TP aurait pus lui passer devant mais au final non quand même pas... Ocarina of Time est la révolution du jeu d'aventure en 3D et est l'un des piliers fondateur de ce genre. La visée Z entre autre repris par énormément de jeu.Ocarina of Time est pour ma part l'un des meilleurs jeux de tout les temps, généreux en contenu, une histoire incroyable à base de voyage dans le temps, une découverte de peuple marquant comme les Zoras, ou les gorons. Des personnages ultra attachant, notamment la Princesse Ruto ou encore Saria.Des musiques que tu fredonne encore aujourd'hui sans t'en rendre compte. Une ambiance tantôt lumineuse tantôt sombre surtout en étant adulte. Des donjons mémorable et mine de rien retort la première fois qu'on l'est fait. Bref, je pourrais en faire des pavés sur ce monument du jeu vidéo.J'ai beau adoré TP, mais faut quand même pas déconner (avec du recul) le maître c'est lui !Et vous alors, votre classement ? Quel est pour vous le pire Zelda 3D ? Le meilleur ?Évitez les spoil sur Zelda BOTW par contre merci