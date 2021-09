Le jeu utilise une résolution dynamique de 50% sur un seul axe avec reconstruction temporelle TAAU,( 960...1920) x 1080p sur PS4,(1365...2730) x 1536p sur PS4 Pro et PS5 en mode 120fps,(1920...3840) x 2160p sur PS5 en mode 60fps.La version PS5 a également des ombres et reflets en plus.Les trois consoles utilisent un VRS (Variable Rate Shading) software à la pointe de la technologie avec reconstruction temporelle.VRS software > VRS hardwareUn peu de lecture pour les septiques : http://filmicworlds.com/blog/software-vrs-with-visibility-buffer-rendering/ tldr :- le VRS hardware fonctionne vraiment bien sur les triangles de grosse taille, mais sur la géométrie fine c'est nul et si les triangles sont plus petits que des pixels ça fait même perdre des performances- le VRS software marche moyennement sur les gros triangles mais de mieux en mieux plus on réduit la taille- combiné au TAA il permet de faire converger la qualité vers du natif en quelques frames- du coup on peut utiliser le VRS de manière encore plus agressive ce qui augmente encore les performances- résultat le VRS software est plus performant que le hardware en plus d'avoir une meilleure qualité d'imageBref bien joué Mark Cerny de ne pas avoir gaspillé du précieux silicium dans un VRS hardware déjà obsolète.