Après mon dernier article sensationnel sur les jeux xbox annulés voici celui sur playstation, comme ça pas de jaloux !N°15:Un jeu eyetoy, ça ne manquera à personne.N°14 :Un jeu de foot américain par San Diego Studio sur PS2, très bonne décision de Sony de l'avoir annulé.N°13 :Autre jeu de San Diego Studio présenté à l'E3 2011 sous le nom de Ruin lors du reveal de la PS Vita. Le hack'n'slash est annulé deux ans plus tard, décidément ils ne sont pas très doués pour faire autre chose que des jeux de baseball.N°12 :Suite spirituelle de PaRappa the Rapper par ses créateurs originaux, le jeu n'a jamais vu le jour car son Kickstarter fut un échec, pourtant ils ne demandaient que la modique somme de 1 million d'euros.N°11 :Très bonne décision encore une fois, avec la vente de SOE en bonus c'était parfait, on a pas besoin de dilapider de l'argent dans des MMO osef 2000, bravo Sony.N°10 :Un FPS fait par la Sonic Team, j'aurais tellement aimé voir ça (non).N°9 :C'est en 2008 que Shuhei Yoshida fraîchement nommé président de SIE fait son tour des studios et annule le jeu parce que "y'a pas de multi", c'est assez drôle quand on y repense. Aujourd'hui encore tout le monde aime Shuhei, il est trop sympa.N°8 :Comme le précédent un autre jeu de London Studio annulé pour qu'ils puissent concentrer toute leur énergie dans le développement de jeux eyetoy, puis move et maintenant VR. Au moins chez Sony on a une cohérence dans le temps.N°7 :Dévoilé lors de l'E3 2006 le jeu reviendra se montrer au TGS qui suit avant de disparaître définitivement des radars. De toute façon à part Kojima personne ne sait faire des jeux chez Konami donc c'est pas grave.N°6 :Cet incapable de Michel Ancel n'a pas réussi à sortir un jeu en dix ans, c'est une bonne chose qu'il se soit retiré du business.N°5 :Viré de Bandai Namco après le Alisha gate, le célèbre Hideo Baba retrouve rapidement du travail chez Square qui lui fournit un nouveau studio, Istolia, dans le but de créer un potentiel goty. Il se fait re-virer deux ans plus tard, le studio ferme, le jeu est annulé.N°4 :C'est à l'E3 2009 qu'est annoncé un nouveau jeu Rockstar exclusif à la PS3, Sony sait toujours aller signer les bons deals là où il faut, malheureusement on ne verra jamais la moindre image de ce potentiel goty.N°3 :Annoncé lors du reveal de la PS4 avec un trailer éblouissant le jeu (potentiel goty) ne sortira jamais. Bien sûr dans cette histoire Sony n'ont rien fait de mal, ce ne sont que des victimes de ces escrocs de Capcom.N°2 :Si ce potentiel goty a été annulé c'est entièrement de la faute de Konami. Mais d'après certaines rumeurs le projet devrait prochainement ressusciter sous les ordres d'Hassan Kojima. Merci qui ? Merci Sony.N°1 :Jamais annoncé ce jeu a fait sensation quand cette vidéo a leaké tellement c'était un goty en puissance. Bon suite à ça Sucker Punch à sorti Ghost of Tsushima donc ça va, on en veut pas trop à Sony de l'avoir annulé.Voilà, alors d'après vous parmi les nombreux jeux exclusifs prévus sur PS4 & 5, lesquels seront des potentiels goty ?